Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Kriegsende

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger' zu Kriegsende:

"Nie war der demokratische Konsens in Deutschland so sehr in Gefahr wie heute. Deshalb ist das Gedenken an die Opfer von Krieg und Nationalsozialismus wichtiger denn je. Wer das Wort "Nazi" inflationär verwendet, um etwa Boris Palmer damit zu bezeichnen, der begeht eine Verharmlosung des Nationalsozialismus. Lange Zeit führten Nazivergleiche für Politiker unweigerlich zum Rücktritt - etwa bei Hertha Däubler-Gmelin."/zz/DP/he