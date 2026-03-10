Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Landtagswahl-Streit

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Landtagswahl-Streit:

"Es ist Zeit der Wahrheit ins Gesicht zu blicken. Die CDU ist die Nummer 2 in Baden-Württemberg. Manuel Hagel hat die Wahlschlappe mit echter Größe auf seine Kappe genommen. Das sollte honoriert werden, besonders weil sein Ergebnis eine echte Koalition auf Augenhöhe ermöglicht. In seinen Verhandlungen mit Özdemir kann er deshalb weder Störfeuer aus Stuttgart noch aus Berlin gebrauchen. Vor allem Berlin sollte sich zurückhalten. Die Bundespartei hat mit ihren kruden Forderungen mitten im Wahlkampf mindestens so viel Schaden angerichtet, wie gewisse Fernsehbeiträge. Das Wahlergebnis bietet zudem eine große Chance. Mit einer Zweidrittelmehrheit haben der designierte neue Ministerpräsident aus Bad Urach und der junge CDU-Chef aus Ehingen zusammen eine richtig gute Möglichkeit Baden-Württemberg in eine positive Zukunft zu führen - wenn sie gemeinsam an einem Strang ziehen."/yyzz/DP/stw