Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Lindners Kernenergievorstoß

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Lindners Kernenergievorstoß:

"Neu ist der Vorschlag nicht. Doch wenn der Bundesfinanzminister und FDP-Chef ihn macht, bekommt das eine andere Dimension. Christian Lindner rüttelt am Atomkraft-Aus. Er will ernsthaft über die Rückkehr zu Atomkraft diskutieren und bringt damit insbesondere die Grünen in der Ampel-Koalition in Bedrängnis. In den ersten Regierungsmonaten mussten sie - mehr noch als die Sozialdemokraten - wegen des Ukraine-Krieges schon eine ganze Reihe von Überzeugungen und Tabus über Bord werfen. Nun auch noch der Atomkraftausstieg? Nicht nur, dass die letzten drei noch laufenden Atomkraftwerke doch wieder länger in Betrieb bleiben sollen. Nein, Lindner erwägt sogar neue Investitionen in Atomkraft."/be/DP/he