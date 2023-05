Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Markus Söder

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Markus Söder:

Was soll er vor der Bayernwahl auch anderes sagen? Aber Söder wäre nicht Söder, wenn er nicht die Ambition hätte, Kanzler zu werden. Söder lauert nur darauf, dass Merz eine Schwäche zeigt. Sobald Söder in Umfragen bei den Unionsanhänger deutlich vor Merz liegt, wird er sich erneut in Stellung bringen./yyzz/DP/mis