Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Mindestlohn

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Mindestlohn:

"Doch auch wenn der Mindestlohn eine soziale Schlagseite in der Gesellschaft behebt, so bringt die Art und Weise seiner Einführung einige Misstöne mit sich. Denn die Arbeitgeber kritisieren zu Recht, dass ihnen die Höhe des Mindestlohns von der Regierung diktiert wird. Das ist ein Vertrauensbruch. Zudem birgt es die Gefahr, dass in ertragsschwachen Branchen, in denen zwölf Euro einfach zu viel sind, diese Stellen gestrichen werden. Weniger Jobs für Geringverdiener ist auch keine überzeugende Sozialpolitik. Doch das ist der Preis für den Wahlkampfhit der Genossen."