Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Nahost

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Nahost:

"Der Nahe Osten taumelt in Richtung eines großen Krieges. Und das, obwohl niemand diesen will. Weder Israel noch der Iran, geschweige denn Amerika. Die israelische Regierung ist mit der Bekämpfung der Hamas im Gaza-Streifen bereits militärisch beansprucht und will keinen Zwei-Fronten-Krieg. Sie wird von einem Premier geführt, dem eine Haftstrafe droht, wenn er sein Amt verliert. Der Iran steckt in einer innenpolitischen Krise und hofft auf gemäßigtere Töne des neuen Präsidenten und ein Zurückfahren der Sanktionen. Die US-Regierung ist durch die Turbulenzen bei den Demokraten und durch die bevorstehenden Wahlen gelähmt. Es fehlt eine klare Führungsmacht, die die Zügel in die Hand nimmt und die geschwächten Extremisten in die Schranken weist."/DP/jha