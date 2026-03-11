11.03.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Palmer im Kabinett Özdemir

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Palmer im Kabinett Özdemir:

Die Grüne Jugend und der linke Fundiflügel der Grünen dürften einen Minister Palmer nicht ohne Weiteres schlucken. Die Partei stünde vor einer Zerreißprobe. Jede Landespressekonferenz mit Boris Palmer würde ein gewisses Risiko bergen. Allerdings würde ein ins Kabinett eingebundener Palmer mit seinen Social-Media-Posts und Talkshow-Auftritten vorsichtiger agieren als er das als parteiloser Oberbürgermeister gewohnt war. Für Özdemir birgt ein Minister Palmer aber noch eine andere Gefahr - Er könnte dem Ministerpräsidenten die Show stehlen./yyzz/DP/mis

