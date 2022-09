Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Pilotenstreik/Lufthansa

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Pilotenstreik/Lufthansa:

"Ein Pilot bei der Lufthansa verdient als Berufsanfänger bereits 81 000 Euro im Jahr, in der Endstufe dann sogar 289 000 Euro. Da muss sich trotz gestiegener Inflation niemand vor dem leeren Kühlschrank fürchten. Nun nehmen diese Spitzenverdiener mit ihrem Streik aber 130 000 Passagiere mitsamt ihren Urlaubsplänen in Geiselhaft, um ihre Gehaltsforderungen durchzudrücken - und das an einem Tag. Sehr wenige Piloten in der Branche verdienen so gut wie die Lufthansa-Kapitäne. Ohne Rücksicht auf die Interessen von Hunderttausenden Passagieren, die an dem Arbeitskampf völlig unbeteiligt sind, wird hier die eigene Gier bedient."/yyzz/DP/stw