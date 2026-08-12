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12.08.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu PKK
REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu PKK:
"Für Deutschland stellt sich die Frage, ob Berlin sich der Amnestie anschließt. Die Linke fordert das bereits. Bislang gilt die PKK auch hierzulande als Terrororganisation mit laut Verfassungsschutz 15.000 Mitgliedern in Deutschland, davon 1.850 in Baden-Württemberg. Außerdem stellt sich die Frage, ob PKK-Anhänger in Deutschland weiterhin Asyl bekommen, wenn sie ihrer Heimat wegen der Amnestie nicht mehr verfolgt werden."/DP/jha
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