Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Protesten für Gaza

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Protesten für Gaza:

"Es war die Hamas, die den Krieg angezettelt hat. Das Ziel der Terroristen ist nicht Frieden, sondern die Zerstörung Israels. Dafür nehmen sie das Leid der eigenen Bevölkerung billigend in Kauf. Diese Wahrheit haben muslimische Verbände in ihren Stellungnahmen nach Kriegsausbruch oft verschwiegen. Stattdessen herrscht das Bild des übermächtigen Israels vor, das Unschuldige in Gaza angreift. Natürlich darf man Israel und dessen Vorgehen kritisieren. Man sollte aber Täter und Opfer nicht verkehren. Deshalb gehört zum legitimen Protest für Gaza, die aktive Abgrenzung zum Terror der Hamas und die Anerkennung des Existenzrechts Israels."/yyzz/DP/he