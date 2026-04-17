17.04.2026 05:34:42

Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Rente

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Rente:

"Die meisten Menschen, die nach Renteneintritt weiterarbeiten, tun dies jedoch nicht aus finanzieller Not. Arbeit ist sinnstiftend. Sie bietet die Möglichkeit, sich mit seinem Wissen und seiner Erfahrung produktiv einzubringen, soziale Kontakte und auch Struktur im Alltag. Brechen alle diese Punkte mit Renteneintritt schlagartig weg, stürzt das nicht wenige in die Altersdepression. Daher nutzt es nicht nur gegen den Fachkräftemangel, wenn die Regierung Anreize schafft, im Alter länger produktiv zu sein. Und auch mancher, der im Leben harte körperliche Arbeit verrichtet hat, wird am Ende feststellen, dass der Rücken weniger schmerzt als das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden."/yyzz/DP/he

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