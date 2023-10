Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Solidaritätsbekundungen

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Solidaritätsbekundungen:

"Annalena Baerbock lehnte sich in einem TV-Interview sehr weit aus dem Fenster, als sie angab, Deutschland habe durch die Hilfen mit Sicherheit keinen Terror finanziert. Wie sicher kann sich Baerbock denn sein, dass die Hilfen nicht auch den terroristischen Machthabern in die Hände fallen? Wie in jedem totalitär regierten und korrupten Gebiet, wird auch im Gazastreifen kaum etwas passieren, ohne dass die Hamas die Hände aufhält. So funktionieren totalitäre Regime. Die Zahlungen zu stoppen, wäre daher hart, aber richtig."/zz/DP/he