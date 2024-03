Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Tarifstreit

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Tarifstreit:

"Wenn die Deutsche Bahn nun Gerichte auffordert, in den Arbeitskampf einzugreifen, unterhöhlt dies das Prinzip der Tarifautonomie. Aber dieser Weg ist auch ein Akt der Hilflosigkeit angesichts der Tatsache, dass sich ein Akteur in diesem Spiel nicht an die Spielregeln hält: Der Chef der Mini-Gewerkschaft Claus Weselsky."/yyzz/DP/ngu