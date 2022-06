Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Ukraine

REUTLINGEN (dpa-AFX) - Der "Reutlinger General-Anzeiger" zur Ukraine:

"Russland darf nicht gewinnen, die Ukraine nicht verlieren. Im Prinzip bedeutet es dasselbe. Oder doch nicht? Was bedeutet gewinnen? Gewinnt die Ukraine, wenn sie Russland besiegt, oder wenn sie den Gegner bis an die eigenen Grenzen zurückwirft und folglich alle derzeit besetzten Gebiete zurückerobert? Oder hat die Ukraine schon bei einem Patt gewonnen, also einem Stellungskrieg, bei dem keine Seite mehr Geländegewinne macht? Aus russischer Sicht, aus Wladimir Putins Sicht, käme das angesichts der anfänglichen Ambitionen wohl einer Niederlage gleich, auch wenn es niemand zugeben würde. Für die Ukraine käme ein solches Patt wohl einer Niederlage gleich, weil sie Gebietsverluste hinnehmen müsste."/yyzz/DP/men