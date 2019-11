Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu 'US-Wahlkampf'

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zum US-Wahlkampf:

Als Gründer eines Imperiums von Wirtschaftsdiensten wie Bloomberg TV ist er medientechnisch schon gut aufgestellt. Obwohl er sehr spät in den Vorwahlkampf der Demokraten einsteigt, ist er landesweit bekannt. Er dürfte sich sofort ins vordere Feld der mehr als 20 Bewerber katapultieren. Sein Handicap ist sein Alter. Tatsächlich verwundert es, dass sich bislang kein jüngerer Demokrat gemeldet hat - so wie seinerzeit Barack Obama oder Bill Clinton. Noch bevor Bloomberg seinen Handschuh in den Ring geworfen hatte, spottete Trump über ihn

- das beste Zeichen dafür, dass er ihn ernst nimmt./be/DP/mis