Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Wirecard-Affäre

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Wirecard-Affäre:

"Besonders bitter scheint sich der Skandal für die SPD zu entwickeln. Denn die in die Affäre verwickelten CDU-Politiker Schäuble, Altmaier und Merkel haben bei der nächsten Wahl keine großen Ambitionen mehr. Anders SPD-Mann Scholz. Nach Monaten der Tiefschläge konnte sich mit ihm in der Corona-Krise auch mal wieder ein Genosse profilieren und in Umfragewerten zulegen. Er ist der mögliche Kanzlerkandidat der SPD. Doch je länger sich die Affäre hinzieht, desto mehr wird er in der Wählergunst wieder sinken."/ra/DP/he