Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zum Koalitionsausschuss

REUTLINGEN (dpa-AFX) - Die "Reutlinger General-Anzeiger" zum Koalitionsausschuss:

"Nach dem letzten Koalitionsausschuss im Jahr 2025 verkünden die Spitzen der schwarz-roten Regierung einmal aufs Neue die Geschichte vom Gesetzgebung-Turbo, und dass bei Verkehrsprojekten, Heizgesetz, Altersvorsorge und so vielem anderen deutlich aufs Tempo gedrückt werde. Die Ankündigungen kurz vor Weihnachten sind einmal mehr sehr umfangreich. Leider erinnern sie die Bürger aber viel zu gut an gebrochene Wahlversprechen und den gescheiterten Herbst der Reformen. Dass die Regierung so kurz vor Fest und Jahreswechsel den Menschen positive Impulse geben möchte, ist aller Ehren wert. Doch wäre es vielleicht besser gewesen ein wenig kleinere Plätzchen zu backen, damit die Fallhöhe beim Nichterreichen der selbstauferlegten Ziele nicht schon wieder so hoch wird."/yyzz/DP/men