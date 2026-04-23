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23.04.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zum Waffenstillstand im Iran
REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zum Waffenstillstand im Iran:
"Die kurzfristig und einseitig von Donald Trump verlängerte Waffenruhe im Iran macht deutlich, in welch vertrackte Lage der US-Präsident sein Land gebracht hat durch seinen planlosen Angriff auf die Mullahs. Mit seiner Blockade der iranischen Ölhäfen versucht er, die iranische Führung finanziell in die Knie zu zwingen. Doch die hat mit der Blockade der Straße von Hormus ebenfalls ein starkes Druckmittel in der Hand und muss sich anders als Trump nicht in diesem Herbst dem Wählervotum stellen."/yyzz/DP/he
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