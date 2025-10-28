Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zur Stadtbild-Debatte

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zur Stadtbild-Debatte:

"Mit seiner 'Stadtbild'-Aussage impliziert der Kanzler, dass ein erhöhter Anteil an ausländisch aussehenden Personen zu einem Gefühl der Unsicherheit in der Bevölkerung beitragen. Damit diffamiert er - sicherlich unwillentlich - den allergrößten Teil der Zuwanderer, die arbeitstätig und rechtstreu das Rückgrat dieses Landes bilden. So ähnlich verhält es sich mit den Aussagen aus den Reihen der CDU, mit der Abschaffung des Bürgergeldes ließen sich 30 Milliarden Euro einsparen - am Ende waren es nur wenige Millionen Euro. Damit brandmarkt man Zigtausende Ausländer ohne Recht zu arbeiten, alleinerziehende Mütter und chronisch Kranke grundlos als Sozialschmarotzer. Der Kanzler muss aufhören, den Keil, den die AfD in die Gesellschaft getrieben hat, immer weiter hineinzuschlagen."/yyzz/DP/stw