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10.11.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Aigner
HEIDELERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Aigner:
Aigner kann aufgrund der breiten Unterstützung aus CSU, SPD und Grünen - und zuletzt seitens der CDU Bundespräsidentin werden. Doch diejenigen, die der Bayrin heute helfen, werden vielleicht schon morgen ihrerseits Aigners Hilfe benötigen. Das Risiko, dass die AfD bei der nächsten Bundestagswahl die meisten Stimmen bekommt, ist nach wie vor vorhanden. Dann braucht es eine starke Person an der Spitze des Staates, die eine Regierungsbildung ohne die Beteiligung der Rechtsextremisten ermöglicht. Dann kommt es auf den Bundespräsidenten an wie lange nicht mehr in der Geschichte der Republik./yyzz/DP/mis
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