Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Anschläge/Kabul

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Anschläge/Kabul:

"Die aktuellen Anschläge bewirken politisch nichts. Weder beschleunigen sie den Abzug, der ja ohnehin mehr abgebrochen als beendet wird, noch klären sie die Fronten zwischen den verfeindeten islamistischen Gruppierungen. Sie kommen aber dennoch einem Fanal gleich - für eine von Gewalt geprägte Gesellschaft. Sie machen deutlich, dass Afghanistan auch unter den Taliban nicht zur Ruhe kommen wird, und, dass dieses Land weit mehr als ein Emanzipationsproblem hat. Dass in diesem gefallenen Staat noch Tausende ausharren, die einen Flug in den Westen verdient gehabt hätten, ist nur eine Tragödie von vielen, die sich jetzt am Hindukusch abspielen. Leider handelt es sich um eine Tragödie, die zu verhindern gewesen wäre. Von den USA - und von uns."/yyzz/DP/he