Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Assange

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "'Rhein-Neckar-Zeitung" zu Assange:

"Ursprünglich wegen Vergewaltigung verfolgt, soll es ihm jetzt wegen Spionage an den Kragen gehen. Das ist ein Vorgehen, wie man es vielleicht in Russland erwartet, aber nicht in einer gefestigten Demokratie. Dass Washington den "Verräter" unbedingt vor Gericht stellen will, ist die eine Seite dieses Falles von Justizwillkür. Dass ihn die britische Justiz einfach nicht freilässt und dabei auf Zeit spielt, steht auf einem anderen Blatt. Im Falle seiner Auslieferung drohen Assange 175 Jahre Haft. Das ist unverhältnismäßig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Täter, deren Verbrechen er auf seiner Homepage Wikileaks dokumentierte, bis heute nicht bestraft wurden - obwohl sie Menschen eiskalt ermordet haben. Verdrehte Welt. Und ein Armutszeugnis für die britische Justiz. Zu Assanges Freilassung gibt es keine glaubwürdige Alternative."/nme/DP/he