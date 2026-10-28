28.10.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Atommüll / Endlagersuche

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Atommüll / Endlagersuche:

"Es gehört viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, dass ein Endlager für Atommüll, das in diesem Jahrhundert eingerichtet wird, tatsächlich noch in tausenden von Jahren in Betrieb ist. Und damit ist die Krux der Atomindustrie bereits umschrieben: Nach ihr die Sintflut. Sie kümmert sich nicht um Altlasten, hat sich im Rahmen des Atomausstiegs zudem freigekauft. Es ist jetzt Sache der Steuerzahler, eine sichere Lagerung zu finanzieren. Noch so eine Kurzsichtigkeit der Politik, die in Person der damaligen Kanzlerin Angela Merkel ja gerade beim Thema Atomausstieg auf Wahlen und eben nicht auf die Zukunft schielte. (...) Wenigstens die jetzt aktive Generation sollte darauf verzichten, den Wiedereinstieg in die Atomenergie zu forcieren. Viele träumen ja von Minikraftwerken. Aber die gibt es nicht. Genauso wenig wie Fusionsreaktoren. Deshalb: Finger weg - und den alten Müll verantwortungsvoll "endlagern"."/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- ATX schlussendlich auf Richtungssuche -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street griffen Anleger am Mittwoch zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen