Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Baden-Württemberg / Wahl

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Baden-Württemberg / Wahl:

Die Großen zerreiben die Kleinen. Im Rennen um Platz eins, das sich der Grüne Cem Özdemir und CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel lieferten, gingen gleich drei Parteien unter: Die FDP, die Linke und die SPD. Zugleich wurde der Höhenflug der rechtsextremen AfD gestoppt. Somit ist der erste wichtige Wahlabend im Jahr 2026 für Grüne und Schwarze zufriedenstellend verlaufen. Ohne sie geht nichts im nächsten baden-württembergischen Landtag. Neben ihnen allerdings auch nicht. Und das wird den beiden letzten verbliebenen bürgerlichen Volksparteien noch auf die Füße fallen.