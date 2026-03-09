09.03.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Baden-Württemberg / Wahl

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Baden-Württemberg / Wahl:

Die Großen zerreiben die Kleinen. Im Rennen um Platz eins, das sich der Grüne Cem Özdemir und CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel lieferten, gingen gleich drei Parteien unter: Die FDP, die Linke und die SPD. Zugleich wurde der Höhenflug der rechtsextremen AfD gestoppt. Somit ist der erste wichtige Wahlabend im Jahr 2026 für Grüne und Schwarze zufriedenstellend verlaufen. Ohne sie geht nichts im nächsten baden-württembergischen Landtag. Neben ihnen allerdings auch nicht. Und das wird den beiden letzten verbliebenen bürgerlichen Volksparteien noch auf die Füße fallen./yyzz/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:45 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktie kaufte die Schweizerische Nationalbank
07:33 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Rasanter Ölpreisanstieg im Blick: Asiens Börsen tiefrot
Die asiatischen Börsen brechen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen