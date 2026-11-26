HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Bundeshaushalt:

Die Rekordschulden - jeder dritte Euro ist geliehen - kommen den Bürgern in der Breite kaum zugute. Natürlich hat die Schieflage auch mit der Überalterung der Gesellschaft zu tun. Aber die enormen Mittel für Krieg und Aufrüstung verschärfen die Lage zusätzlich. Erste Umfragen zeigen: Nicht die demographische Entwicklung, sondern der Ukrainekrieg droht, dieser Regierung auf die Füße zu fallen. Das Hochjazzen des Feindbildes Russland wird auf Dauer jedenfalls nicht reichen, um Reformen und Einschnitte im sozialen Bereich angesichts von Milliardenausgaben fürs Militärische zu rechtfertigen. Wenn zusätzlich Milliardäre hunderte Millionen von Schenkungssteuer vermeiden können, macht das eine Gerechtigkeitslücke sichtbar. Und genau darum geht es: Lasten gerecht zu verteilen. Der Haushalt 2027 erfüllt das nicht./yyzz/DP/mis