Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu China/Iran

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu China/Iran:

"Ist es wirklich die Null-Covid-Strategie, die den Machthabern die intensivste Protestwelle seit drei Jahrzehnten beschert? Und geht es im Iran in erster Linie um zu strenge Kleidungsvorschriften, gegen die junge, mutige Frauen auf die Straße gehen? Beide Aufstände werden von westlichen Medien als Schreie nach Demokratie und Freiheit interpretiert. Schreie, die vielleicht in einem ähnlichen Blutbad enden, wie der "Arabische Frühling". In allen drei Fällen explodierte die Situation jedenfalls in dem Moment, in dem die repressiven Systeme ihrer Bevölkerung zu wenig Luft ließen. (...) Das erzeugt völlig zu recht heftigsten Widerstand, der selbstverständlich von der jungen Generation ausgeht, die ihr Leben noch vor sich hat. Darin aber eine Sehnsucht nach Demokratie zu sehen, könnte ein Trugschluss sein."/zz/DP/jha