Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Corona/Ampel-Koalition

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Corona/Ampel-Koalition:

"Zu einer guten Vorsorge gehört jedenfalls mehr, als nur alle Hotspots wieder zu öffnen. Und so schön es ist, sich maskenfrei überall begegnen zu können: Corona verschwindet nicht, nur weil man gesellschaftlich die Augen davor verschließt. So hätte wenig dagegen gesprochen, weiterhin anlasslose kostenlose Tests anzubieten - statt einen Verordnungswirrwarr zu schaffen, bei dem auch die Tester nicht wissen, wer nun in welchem Fall welchen Eigenbeitrag leisten muss. Zugleich schließt sich das Zeitfenster für Vorbereitungen auf den Corona-Herbst. Auch hier wird es mit der vierten Spritze alleine nicht getan sein. Zumal niemand weiß, mit welcher Variante wir es dann zu tun haben. Nichts gelernt in fast drei Jahren?."/be/DP/he