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28.08.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Deutschland/Russland
HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Deutschland/Russland:
Panikmache? Angeblich hat CIA-Chef Ratcliffe den Kreml davor gewarnt, einen der Baltischen Staaten anzugreifen. Doch wie das bei Geheimdienstlern so ist: Wenn sie ihre Arbeit richtig machen, erfährt man nichts darüber. Auch nicht über gut informierte Kreise. Richtig bleibt aber: Während Europa sich in einer Sprache der Stärke versucht, befinden sich die USA zusätzlich im Dialog. Das bleibt die offene europäische Flanke: Putin, der "Kriegsverbrecher" wird zur Persona non grata stilisiert. Schon in dieser Haltung drückt sich provinzlerische Überheblichkeit aus. Leider auch eine der deutschen Tugenden./yyzz/DP/mis
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