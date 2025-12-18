|
18.12.2025 05:34:40
Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu EU-Gipfel/Merz
HEIDELBERG (dpa-AFX) - 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu EU-Gipfel/Merz
Merz hat - und das betonte er im Bundestag völlig zu recht - in Sachen Ukrainekrieg alles aufgefahren, was Deutschland diplomatisch leisten kann. Durch seine Initiative hat Europa seinen Platz am großen Verhandlungstisch gefunden. Es ist kein zentraler Platz. Denn Deutschland ist keine Weltmacht. Es ist eine Mittelmacht, wirtschaftlich dafür mit an der Weltspitze. Damit mussten alle Kanzler vor Merz umgehen. Ob Kohl, Schröder oder Merkel: Sie haben vor EU-Gipfeln stets tiefgestapelt./yyzz/DP/zb
