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07.08.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Falschnachrichten / Russland
HEIDELBERG (dpa-AFX) - 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Falschnachrichten / Russland
In einer idealen Welt würden alle Internetnutzer so sorgsam arbeiten wie die Profis in den Nachrichtenredaktionen; also alles nachprüfen und gegenchecken. Und das ist vielleicht auch schon die Lösung: Die Social-Media-Welt sollte derselben Norm unterstellt werden, wie die klassische Medienwelt. Wer Lügen verbreitet oder auch nur weiterleitet, wird dafür in Haftung genommen. Bestraft wird auch der Hehler - das wären dann Meta, X, TikTok und Co. Was im ersten Augenblick revolutionär klingt, ist in Wahrheit überlebenswichtig./yyzz/DP/zb
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