Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Frachter/Unglück

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Frachter/Unglück:

"Die Wattenmeere blieben verschont, die Rettungsaktion verlief glimpflich. Und doch bleiben Fragen, die über die hinausgehen, ob Schiffe überhaupt geeignet sind, Elektrofahrzeuge zu transportieren. Schließlich ist so eine Fracht nur schwer zu löschen. Die bessere Frage lautet jedoch: Ist es überhaupt zu verantworten, Fahrzeuge oder auch andere Produkte auf dem einen Kontinent zu bauen, um sie dann auf einem anderen Kontinent zu verkaufen? Audi lässt zum Beispiel den Q 5 in Mexiko produzieren - das führt schon alleine wegen des langen Transportweges zu Lieferzeiten von mehreren Monaten und einem unnötigen Schiffstransport. Tesla wiederum baute in Brandenburg Deutschlands größte Autofabrik; die Zellen für die Batterien werden jedoch aus Subventionsgründen in den USA hergestellt. Nachhaltig ist das alles nicht."/zz/DP/he