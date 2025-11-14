14.11.2025 05:34:41

Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Gabriel / Ukraine

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Gabriel / Ukraine:

"Vor lauter "Kriegstüchtigkeit", Waffendiskussionen und Bedrohungsszenarien rückt die Frage immer mehr in den Hintergrund: War der Ukrainekrieg vermeidbar? Und: Kann es einen diplomatischen Ausweg geben? Der frühere Außenminister Sigmar Gabriel leistet dazu im Fernsehen einen ungewöhnlichen Debattenbeitrag. Seiner Meinung nach hätte Angela Merkel den Krieg verhindert. Einige osteuropäische Staaten hätten sie daran gehindert. Eine gewagte These, die sich nicht verifizieren lässt. Aber Gabriel erweist sich in seiner Funktion als Politpensionär als ein strategisch denkender Mensch, der die Feindbilder beiseiteschiebt und nach Lösungen sucht. (..) Niemand weiß, wie ein möglicher Ukrainefrieden aussehen könnte. Und das Mantra, mit Putin könne man nicht verhandeln, führt zu weiteren Verhärtungen, an deren Ende dann eben doch ein Krieg mit Russland stehen könnte. Reden hilft immer. Nichtreden führt zum Krieg."/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Shutdown beendet: ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street schließt tiefer -- Märkte in Fernost enden höher
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich mit Abgaben, während das deutsche Börsenleitbarometer Verluste einsteckten musste. Die US-Börsen bewegten sich auf tiefrotem Terrain. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen