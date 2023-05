Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Habeck/Graichen

HEIDELBERG (dpa-AFX) - 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Habeck/Graichen

Habeck, Graichen, aber auch die vielen Verteidiger, die jetzt behaupten, hier werde gar kein Fehlverhalten angegriffen, sondern die neue Energiepolitik an sich - sie alle bemühen sich, Vetternwirtschaft als etwas Normales darzustellen. Das ist es aber nicht. Und ging es um "etablierte Parteien" haben gerade ehemalige Grüne wie Otto Schily, Christian Ströbele oder Gerhard Schick stets ein gutes Gespür bewiesen, wenn es darum ging, Missstände anzuprangern. Im Filzpantoffel lässt sich keine vertrauenswürdige Politik machen. Sollte Habeck das partout nicht verstehen, dann könnte auch sein Stuhl schon bald wackeln. Er wäre nicht der erste Minister, der sich so lange der Aufklärung verweigert, bis daraus der eigentliche Skandal wird. Insofern: An einem Rücktritt Graichens führt kein glaubwürdiger Weg vorbei. Und das Wirtschaftsministerium gehört familiär entflochten. Als sie noch Oppositionspartei waren, hätte man so etwas den Grünen gar nicht sagen müssen./yyzz/DP/zb