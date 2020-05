Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Immunitätsausweis

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Immunitätsausweis:

"Die Idee von Jens Spahn wirkt aktionistisch, womöglich soll sie eine beruhigende Wirkung entfalten. Doch die wäre trügerisch. Zielführender ist da der Blick nach Brüssel, wo die EU gestern Milliarden für die Erforschung und vor allem die Verbreitung eines Impfstoffes einsammelte. Wenn die erfolgreiche Impfung dann in einen Ausweis, also Impfpass, eingetragen würde, könnte dadurch ein verlässlicher Schutz gegen das neue Coronavirus dokumentiert werden. Versteht sich von selbst, dass Menschen in medizinischen Berufen die ersten Geimpften wären. Und zwar weltweit."/ra/DP/he