28.01.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Indien/EU-Parlament

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Indien/EU-Parlament:

"Haben die Parlamentarier wirklich ihre Lektion gelernt? Gegen Indien gibt es mindestens so viele Einwände vorzubringen, wie gegen die lateinamerikanischen Staaten. Gerade die Grünen, die schon Mercosur blockierten, könnten Verstöße gegen Umweltstandards, unmenschliche Arbeitsbedingungen vorbringen. Außenpolitisch passt Indiens Unabhängigkeit gewiss vielen Blockdenkenden nichts ins Konzept: Weigert sich Regierungschef Modi doch seit Jahren Putins Krieg gegen die Ukraine zu verurteilen. Zur viel beschworenen Zeitenwende, die oftmals mit einem Erwachsenwerden Deutschlands gleichgesetzt wird, gehört auch ein gerütteltes Maß an Realitätssinn: Dass Handelspartner politisch völlig anders "ticken" können. Die Globalisierung wurde im Westen immer als indirekter Versuch eines Demokratieexports verkauft. Gebracht hat sie Wirtschaftspartner, die nach ihren eigenen Regeln spielen - auch die USA. Indien ist aus EU-Sicht ein neuer Versuch einer Emanzipation. Immerhin."/yyzz/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen