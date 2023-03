Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Israel

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Israel:

"Zu allem sind die Palästinenser auch noch allein. Die Großdemonstrationen an Wochenenden richten sich gegen die Justizreform, nicht gegen die Diskriminierung eines großen Teils der Gesamtbevölkerung. Zig Tote sind bereits zu beklagen. Das ist der Sturm. Ein Sturm, der alle Fronten befeuert. Und so wünscht man sich, dass beim Besuch des israelischen Außenministers Eli Cohen heute in Berlin nicht nur die Bedrohung Israels durch den Iran zur Sprache kommt, sondern auch die Folgen einer Politik, die Menschen in die Verzweiflung treibt."/yyzz/DP/he