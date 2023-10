Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Israel/Gaza/EU

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Israel/Gaza/EU:

"In dieser Situation von Israel eine Waffenruhe oder -pause zu fordern, ist eben nicht nur Ausdruck von Humanität, sondern eine sehr weitgehende Einmischung in die Selbstverteidigungsfähigkeit eines Landes. Es geht für die Israelis schließlich um die Existenz des eigenen Staates, und auch um die Frage, ob das Land wirklich der Ort bleibt, an dem verfolgte Jüdinnen und Juden aus aller Welt Zuflucht finden. Keine Frage, dass hinter diesen blutigen, schrecklichen Wochen größere Themen stehen. Dass nach dem Krieg ein Weg gefunden werden muss, damit Israelis und Palästinenser friedlich koexistieren können. Doch das wird nur ohne die Hamas gelingen. Mit ihr endete das Blutbad nie."/yyzz/DP/he