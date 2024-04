Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Israel/Iran/Biden

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Israel/Iran/Biden:

"Zwei Konflikte - eine Supermacht. Und doch könnte das Verhalten kaum unterschiedlicher sein. Ganz anders als in der Auseinandersetzung mit Russland im Vorfeld des Ukrainekrieges verwendet US-Präsident Joe Biden bei der Bedrohung Israels durch den Iran heute eine unmissverständliche Sprache. Kein Abschwächen von Bündniszusagen, klare Worte - bis hin zur direkten Drohung gegenüber dem Mullah-Regime: Sollte Teheran das mutmaßliche israelische Bombardement auf das iranische Konsulat in Damaskus auf eigene Faust ahnden, käme das laut Biden einer Kriegserklärung gleich. Auch wenn die Welt dadurch zunächst noch ein bisschen unsicherer wirkt: Diese Drohung ist nicht nur konsequent, sie ist auch in dem Sinne zielführend, dass Biden alle Karten auf den Tisch legt."/yyzz/DP/he