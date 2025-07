Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Israel / Staatsräson

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Israel / Staatsräson:

"In der SPD sind Viele der Meinung, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, auch einen Stopp von Waffenlieferungen an Israel zu fordern. Die Berichte über Schüsse auf Hungernde, die Bombardements auch auf zivile Einrichtungen (die dann zu Hamas-Verstecken erklärt werden) - das alles trug zu einem Stimmungswandel in der weltweiten Öffentlichkeit bei. (.) Und während in der Ukraine jedes getötete Kind einzeln aufgelistet wird, finden sich die tausende von Opfern im Gazastreifen nur noch als geschätzte Zahl wieder."/yyzz/DP/he