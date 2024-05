Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Klimawandel

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Klimawandel:

"Spätestens mit dem Bericht des "Club of Rome" war alles klar: Der Mensch lebt über seine Verhältnisse. Er zerstört seine Lebensgrundlage. Diese Erkenntnis ist jetzt ein halbes Jahrhundert alt. Doch sie hat die Gesellschaft nicht wirklich beeindruckt. Wir erleben Jahrhundertfluten - im Ahrtal wird an den selben Stellen wieder aufgebaut. Wir verschicken millionenfach Waren, die wir noch 1970 zu Fuß nach Hause trugen. Wir streamen, ohne einen Gedanken an den Energieverbrauch zu verschwenden. Wir packen winzigste Gegenstände - ganz zu schweigen von Obst und Gemüse im Supermarkt - in Plastikverpackungen. Wir stöhnen unter Rekordsommern, versiegeln aber die Innenstädte. (.) Der Mensch ist offensichtlich unbelehrbar. Vor 2000 Jahren holzte er "nur" Wälder ab, um Schiffsflotten zu bauen. Und heute? Hat er alles Wissen, das Schlimmste abzuwenden. Warum tut er es dann nicht?"/yyzz/DP/he