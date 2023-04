Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Koalition/Berlin

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Koalition/Berlin:

"Aber wäre ein Weiter so von SPD, Grünen und Linken besser gewesen? Und hätten die SPD-Linken gemeinsam mit den richtigen Linken eine Regierende Bürgermeisterin Giffey nicht vor sich hergetrieben? Und worin liegt denn das Positive in der Leistungsbilanz der bisherigen Dreier-Konstellation? Die selbstverliebten Klimakleber hatte Doppel-Rot-Grün jedenfalls nicht im Griff. Die Schulpolitik auch nicht. Die S-Bahn stagniert, der Verkehr kollabiert. Nein, es gibt in der Tat kein Politikfeld, das die alte Regierung besser aufgestellt hinterlassen hätte, als sie es vorfand. Sexy war das alles nicht. CDU und SPD stehen jetzt vor der reizvollen Aufgabe, in dreieinhalb Jahren zu beweisen, dass sie es besser können. Die erste Hürde wird Wegners Wahl am Donnerstag sein, wenn linke Sozialdemokraten möglicherweise mit Nein stimmen werden. Kann man machen, wenn man seiner Partei einen weiteren schweren Schlag versetzen möchte. Aber die Berliner SPD ist schon so in einer schlechten Verfassung. Sie sollte die Gründe dafür untersuchen, statt die Symptome zu verstärken."/al/DP/he