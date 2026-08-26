Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Koalition / Konjunktur

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Koalition / Konjunktur:

"Weiß der Himmel, weshalb sich Politiker so gerne mit Villen, Schlössern und tollen Panoramen schmücken, wenn sie komplizierte Gesetzesvorhaben oder Beschlüsse fassen müssen. Hinter der aristokratischen Verbeugungsgeste scheint der Gedanke verborgen, schöne Bilder sollten dem Volk eine weniger schöne Politik schmackhaft machen. Doch am Ende - das wissen auch Merz, Klingbeil und Bas - verfängt die Realität. Und die sieht pünktlich zum Klausurstart der Koalition auf Schloss Neuhardenberg fast schon rosig aus: Deutschland kämpft sich aus dem wirtschaftlichen Tief heraus. Es geht aufwärts."/yyzz/DP/he