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03.07.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Koalition/Krankschreibung
HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Koalition/Krankschreibung:
"So viel zum Anspruch, das Land zu entbürokratisieren, auf Pragmatismus zu setzen, Optimismus zu verbreiten. Die Beschlüsse zur Krankschreibung tun genau das Gegenteil. Den Arztpraxen, die verständlicherweise Sturm laufen, bescheren sie unnötige Arbeit und Infektionsrisiken, den Patienten (...) sowieso. Die Wirtschaft ankurbeln werden sie nicht. Aber Friedrich Merz hängt an der Fiktion, dass die telefonische Krankschreibung den Krankenstand erhöhe - wofür es keinen stichhaltigen Nachweis gibt. Sie war eine pragmatische Lösung, die - zugegeben - auf Vertrauen in die Ärzte und deren Kenntnis ihrer Patienten setzt. Der Kanzler, der die Bürger grundsätzlich für arbeitsscheue Drückeberger zu halten scheint, kann es nicht aufbringen."/yyzz/DP/he
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