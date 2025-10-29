Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Lawrow/Nichtangriffsgarantie

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Lawrow/Nichtangriffsgarantie:

"Auch wenn die Ukraine die schlechteste aller Erfahrungen mit russischen Versprechungen machte, könnte eine solche Nichtangriffsgarantie zum Baustein eines Friedensabkommens mit der Ukraine und der Nato werden. Freilich bleiben hohe Hürden bestehen: etwa die russische Lesart, wonach die Nato das Land einzukesseln versucht. Die Ukraine wiederum weigert sich, auf Staatsgebiet zu verzichten und den Aggressor zu belohnen. Sind solche Positionen verhandelbar? Gegenfrage: Ist eine Eskalation des Ukrainekrieges vermeidbar, wenn beide Seiten so weitermachen wie bisher?"/yyzz/DP/he