Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Merz/Macron

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Merz/Macron:

"Dass Merz Macron auf offener Bühne widerspricht, wenn der Franzose verlangt, Europäer sollten europäisch einkaufen, ist in dieser Gemengelage leider mehr als eine Meinungsdifferenz. Und Merz' Begründung, die Losung "Mit Europa gemacht" sei offener, stellt Deutschland wieder einmal in die Tradition des preußischen Besserwissertums. Nein, so gibt das nichts mit einer Antwort auf chinesische und US-amerikanische Herausforderungen. Und die einzige Gemeinsamkeit, sich auf einen Bürokratieabbau zu fokussieren ist zwar richtig. Doch was richtet das gegen die Wirtschaftsriesen in Fernost und West aus? Wenn die beiden zentralen europäischen Player sich nicht einigen können, dann bleiben auch die tollsten Pläne für ein Kerneuropa eine Utopie. Das liegt natürlich nicht nur an der deutschen Seite. Aber dass Scholz' Aalbrötchenattacke auf Macron noch zu toppen wäre, hätte man auch nicht gedacht."/DP/jha