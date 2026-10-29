Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Merz / P-Frage

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Merz / P-Frage:

"Merzens Zögerlichkeit, endlich eine Anwärterin zu benennen führte zur voreiligen Kür von Ilse Aigner durch die CSU. Und jetzt wird mit Ines Claus auch noch eine Frau sturmreif geschossen, die bis Dienstagnachmittag so gut wie niemand außerhalb Hessens kannte. Der Fairness halber: Schon viele Kanzler taten sich in der P-Frage schwer. Letztlich wurde Joachim Gauck sogar gegen den Willen von Angela Merkel Präsident. Die Brisanz liegt darin, dass der Posten zum einen rein repräsentativer Natur ist. Darüber hinaus kann aber ein versierter Bundespräsident so etwas wie ein Nebenkanzler werden. Gauck hat das bei Merkel versucht, Richard von Weizsäcker ließ Helmut Kohl seine intellektuelle Überlegenheit spüren und Johannes Rau setzte dem Wirtschaftsliberalismus von Gerhard Schröder sein menschliches Antlitz entgegen. Merz muss also schon schauen, wen er da neben sich ins Rampenlicht setzt."/DP/jha