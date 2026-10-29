29.10.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Merz / P-Frage

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Merz / P-Frage:

"Merzens Zögerlichkeit, endlich eine Anwärterin zu benennen führte zur voreiligen Kür von Ilse Aigner durch die CSU. Und jetzt wird mit Ines Claus auch noch eine Frau sturmreif geschossen, die bis Dienstagnachmittag so gut wie niemand außerhalb Hessens kannte. Der Fairness halber: Schon viele Kanzler taten sich in der P-Frage schwer. Letztlich wurde Joachim Gauck sogar gegen den Willen von Angela Merkel Präsident. Die Brisanz liegt darin, dass der Posten zum einen rein repräsentativer Natur ist. Darüber hinaus kann aber ein versierter Bundespräsident so etwas wie ein Nebenkanzler werden. Gauck hat das bei Merkel versucht, Richard von Weizsäcker ließ Helmut Kohl seine intellektuelle Überlegenheit spüren und Johannes Rau setzte dem Wirtschaftsliberalismus von Gerhard Schröder sein menschliches Antlitz entgegen. Merz muss also schon schauen, wen er da neben sich ins Rampenlicht setzt."/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX im Minus -- DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende geben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen