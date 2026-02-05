|
05.02.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Merz/Soziale Kälte
HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Merz/Soziale Kälte:
"Als Kanzler stellt Merz ausgerechnet im Moment des sich abzeichnenden Regierungswechsels in Stuttgart eine Belastung dar. Schon sein gebrochenes Schuldenversprechen war für badische und schwäbische Christdemokraten ein Graus. Dann die vom Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn verpatzte Richterwahl. Und jetzt die Offensive der sozialen Kälte. Rentner sollen aus eigener Kasse für den Lebensabend vorsorgen, Teilzeitarbeit wird als minderwertig abgetan, Patienten sollen ihren Zahnersatz bezahlen, die Mütterrente wegfallen. Dazu eine noch repressivere Zuwanderungspolitik. Für wen will sich die CDU mit diesem Programm attraktiv machen? Etwa Menschen, denen der Kanzler selbst - wenn auch abstrakt - Faulheit vorwirft? Nicht nur CDUler an der Basis fragen sich, welche Strategie hier verfolgt wird. Angela Merkel verpasste mit ähnlichen Ideen 2002 den Wahlsieg, die FDP zuletzt den Wiedereinzug ins Parlament."/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.