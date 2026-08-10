10.08.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Mieten/Enteignung

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Mieten/Enteignung:

"Ob eine Enteignung den Markt entspannen würde? Da ist ein großes Fragezeichen angebracht. Aber die Volksabstimmung im Jahr 2021 zeigte, dass die Berliner es satt haben, auf welch schamlose Weise Wohnen zum Luxusgut gemacht wird. (...) Deshalb trifft die Linke mit dem Thema gerechtes Wohnen einen Nerv. Und mal ehrlich: Ist es nicht besser, wenn sich ein Wahlkampf um offensichtliche Missstände dreht statt um hysterische Kriegs- und Überfremdungsängste? Es gab in Deutschland übrigens einmal ein Gesetz gegen "Mietpreisüberhöhungen" - es funktionierte ohne Enteignungsdrohungen und hinterließ glückliche Mieter."/yyzz/DP/he

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