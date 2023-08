Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Niger

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Niger:

"Mit Niger fällt jetzt der sechste Staat in der Region in die Hände von Militärs, die entweder mit Islamisten oder Russland kungeln. Rein machtpolitisch formuliert muss man sagen: Beide bieten den Machthabern offenbar mehr, als das Europa der früheren Kolonialherren. Und nur weil der Ukrainekrieg derzeit alle anderen Themen überlagert, und das Feindbild Russland das Feindbild Islamismus wieder abgelöst hat, werden die nötigen Debatten um dieses Fiasko eher kleinlaut geführt. Gleichwohl birgt das Abgleiten der Sahelzone eine große Gefahr in sich - auch angesichts des Umstands, dass die westafrikanische Staatengemeinschaft mit einem Militärschlag gegen Niger droht. Instabile Regionen lösen Fluchtbewegungen aus und sie sind die ideale Brutstätte für Terror."/yyzz/DP/he