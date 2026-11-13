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13.11.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Nvidia/ Huang
HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Nvidia/ Huang:
"Nvidia-Chef Jensen Huang stolpert nun über sein Liebesleben. Das mutet zunächst kurios an, lässt sich nur teilweise über die strengen Compliance-Regeln in den Staaten erklären. Die Liaison mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin hat vielmehr eine politische Dimension und bringt die USA im Verhältnis zu ihrem Dauerrivalen China ins Hintertreffen. Denn wenn der wertvollste Tech-Konzern der Welt rasant abstürzt, ist das - neben den Hightech-Implikationen - ein Problem von nationaler Bedeutung. Huang war nicht mehr zu halten. Ihn allerdings auf seine Rolle als One-Man-Show zu reduzieren, wäre fahrlässig. Im Vergleich zu Musk wirkt Huang regelrecht bescheiden."/yyzz/DP/he
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